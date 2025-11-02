first AI actress (TILLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) -4.75% Prisændring (7D) -13.09% Prisændring (7D) -13.09%

first AI actress (TILLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TILLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TILLYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TILLY har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -4.75% i løbet af 24 timer og -13.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

first AI actress (TILLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K Cirkulationsforsyning 999.58M 999.58M 999.58M Samlet Udbud 999,576,929.341569 999,576,929.341569 999,576,929.341569

Den nuværende markedsværdi på first AI actress er $ 14.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TILLY er 999.58M, med et samlet udbud på 999576929.341569. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.57K.