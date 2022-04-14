Firmachain (FCT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Firmachain (FCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Firmachain (FCT) Information Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain. Officiel hjemmeside: https://firmachain.org/ Køb FCT nu!

Firmachain (FCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Firmachain (FCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.75M $ 29.75M $ 29.75M Samlet udbud $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Cirkulerende forsyning $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.14M $ 30.14M $ 30.14M Alle tiders Høj: $ 0.44136 $ 0.44136 $ 0.44136 Alle tiders Lav: $ 0.0120214 $ 0.0120214 $ 0.0120214 Nuværende pris: $ 0.02870118 $ 0.02870118 $ 0.02870118 Få mere at vide om Firmachain (FCT) pris

Firmachain (FCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Firmachain (FCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FCT's tokenomics, kan du udforske FCT tokens live-pris!

FCT Prisprediktion Vil du vide, hvor FCT måske er på vej hen? Vores FCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FCT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!