Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems. Officiel hjemmeside: https://www.finvesta.eco/

Finvesta (FINVESTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Finvesta (FINVESTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Samlet udbud $ 996.97K $ 996.97K $ 996.97K Cirkulerende forsyning $ 996.97K $ 996.97K $ 996.97K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Alle tiders Høj: $ 89.41 $ 89.41 $ 89.41 Alle tiders Lav: $ 7.87 $ 7.87 $ 7.87 Nuværende pris: $ 10.78 $ 10.78 $ 10.78 Få mere at vide om Finvesta (FINVESTA) pris

Finvesta (FINVESTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Finvesta (FINVESTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FINVESTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FINVESTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FINVESTA's tokenomics, kan du udforske FINVESTA tokens live-pris!

