FintruX (FTX) Information Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered. Officiel hjemmeside: https://www.fintrux.com Hvidbog: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf Køb FTX nu!

FintruX (FTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FintruX (FTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76,16K $ 76,16K $ 76,16K Samlet udbud $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Cirkulerende forsyning $ 83,35M $ 83,35M $ 83,35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91,37K $ 91,37K $ 91,37K Alle tiders Høj: $ 0,400752 $ 0,400752 $ 0,400752 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00091369 $ 0,00091369 $ 0,00091369 Få mere at vide om FintruX (FTX) pris

FintruX (FTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FintruX (FTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTX's tokenomics, kan du udforske FTX tokens live-pris!

FTX Prisprediktion Vil du vide, hvor FTX måske er på vej hen? Vores FTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FTX Tokens prisprediktion nu!

