FintruX (FTX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FintruX (FTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
FintruX (FTX) Information

Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.

Officiel hjemmeside:
https://www.fintrux.com
Hvidbog:
https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf

FintruX (FTX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FintruX (FTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 76,16K
$ 76,16K
Samlet udbud
$ 100,00M
$ 100,00M
Cirkulerende forsyning
$ 83,35M
$ 83,35M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 91,37K
$ 91,37K
Alle tiders Høj:
$ 0,400752
$ 0,400752
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0,00091369
$ 0,00091369

FintruX (FTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FintruX (FTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FTX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FTX's tokenomics, kan du udforske FTX tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.