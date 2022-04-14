Finminity (FMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Finminity (FMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Finminity (FMT) Information An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. Officiel hjemmeside: https://www.finminity.com/ Køb FMT nu!

Finminity (FMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Finminity (FMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.20K $ 42.20K $ 42.20K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.13K $ 133.13K $ 133.13K Alle tiders Høj: $ 9.03 $ 9.03 $ 9.03 Alle tiders Lav: $ 0.00886177 $ 0.00886177 $ 0.00886177 Nuværende pris: $ 0.01331271 $ 0.01331271 $ 0.01331271 Få mere at vide om Finminity (FMT) pris

Finminity (FMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Finminity (FMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FMT's tokenomics, kan du udforske FMT tokens live-pris!

