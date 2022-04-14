Finblox (FBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Finblox (FBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024. Officiel hjemmeside: https://finblox.com/ Hvidbog: https://docs.finblox.com

Finblox (FBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Finblox (FBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.62K $ 32.62K $ 32.62K Samlet udbud $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Cirkulerende forsyning $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.40K $ 64.40K $ 64.40K Alle tiders Høj: $ 0.02451834 $ 0.02451834 $ 0.02451834 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Finblox (FBX) pris

Finblox (FBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Finblox (FBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FBX's tokenomics, kan du udforske FBX tokens live-pris!

FBX Prisprediktion Vil du vide, hvor FBX måske er på vej hen? Vores FBX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

