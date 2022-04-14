Finance Vote (FVT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Finance Vote (FVT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Finance Vote (FVT) Information Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Officiel hjemmeside: https://finance.vote Køb FVT nu!

Finance Vote (FVT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Finance Vote (FVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 107.79K $ 107.79K $ 107.79K Samlet udbud $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Cirkulerende forsyning $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 521.49K $ 521.49K $ 521.49K Alle tiders Høj: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00052655 $ 0.00052655 $ 0.00052655 Få mere at vide om Finance Vote (FVT) pris

Finance Vote (FVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Finance Vote (FVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FVT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FVT's tokenomics, kan du udforske FVT tokens live-pris!

