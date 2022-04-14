Fight Of The Ages (FOTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fight Of The Ages (FOTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fight Of The Ages (FOTA) Information FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog Officiel hjemmeside: https://www.fota.io Køb FOTA nu!

Fight Of The Ages (FOTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fight Of The Ages (FOTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 149.16 $ 149.16 $ 149.16 Samlet udbud $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Cirkulerende forsyning $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 299.40 $ 299.40 $ 299.40 Alle tiders Høj: $ 0.790258 $ 0.790258 $ 0.790258 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fight Of The Ages (FOTA) pris

Fight Of The Ages (FOTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fight Of The Ages (FOTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOTA's tokenomics, kan du udforske FOTA tokens live-pris!

