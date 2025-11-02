Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H høj 24H lav $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H høj $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Laveste pris $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) realtidsprisen er $1. I løbet af de sidste 24 timer har FDIT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.0 og et højdepunkt på $ 1.0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FDITs højeste pris nogensinde er $ 1.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.0.

Når det gælder kortsigtet performance, FDIT har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 232.75M$ 232.75M $ 232.75M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 232.75M$ 232.75M $ 232.75M Cirkulationsforsyning 232.75M 232.75M 232.75M Samlet Udbud 232,747,760.6 232,747,760.6 232,747,760.6

Den nuværende markedsværdi på Fidelity Digital Interest Token er $ 232.75M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FDIT er 232.75M, med et samlet udbud på 232747760.6. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 232.75M.