Fenix (FNX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fenix (FNX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Fenix (FNX) Information Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Officiel hjemmeside: https://www.fenixfinance.io/ Køb FNX nu!

Fenix (FNX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fenix (FNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.48K $ 19.48K $ 19.48K Samlet udbud $ 160.15M $ 160.15M $ 160.15M Cirkulerende forsyning $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 154.75K $ 154.75K $ 154.75K Alle tiders Høj: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00096633 $ 0.00096633 $ 0.00096633 Få mere at vide om Fenix (FNX) pris

Fenix (FNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fenix (FNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FNX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FNX's tokenomics, kan du udforske FNX tokens live-pris!

FNX Prisprediktion Vil du vide, hvor FNX måske er på vej hen? Vores FNX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FNX Tokens prisprediktion nu!

