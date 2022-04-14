Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Feisty Doge NFT (NFD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Feisty Doge NFT (NFD) Information Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Officiel hjemmeside: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Køb NFD nu!

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Feisty Doge NFT (NFD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Samlet udbud $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B Cirkulerende forsyning $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.56M $ 21.56M $ 21.56M Alle tiders Høj: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.00021558 $ 0.00021558 $ 0.00021558 Få mere at vide om Feisty Doge NFT (NFD) pris

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Feisty Doge NFT (NFD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFD's tokenomics, kan du udforske NFD tokens live-pris!

