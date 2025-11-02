Feedz (FEEDZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00006602$ 0.00006602 $ 0.00006602 Laveste pris $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Feedz (FEEDZ) realtidsprisen er $0.00001274. I løbet af de sidste 24 timer har FEEDZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FEEDZs højeste pris nogensinde er $ 0.00006602, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001262.

Når det gælder kortsigtet performance, FEEDZ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Feedz (FEEDZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K Cirkulationsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Samlet Udbud 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

Den nuværende markedsværdi på Feedz er $ 12.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FEEDZ er 999.96M, med et samlet udbud på 999959005.7997643. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.74K.