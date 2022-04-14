Feed The World (FW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Feed The World (FW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Feed The World (FW) Information Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. Officiel hjemmeside: https://app.feedtheworldinitiative.org Hvidbog: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf Køb FW nu!

Feed The World (FW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Feed The World (FW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Alle tiders Høj: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00093723 $ 0.00093723 $ 0.00093723 Få mere at vide om Feed The World (FW) pris

Feed The World (FW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Feed The World (FW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FW's tokenomics, kan du udforske FW tokens live-pris!

