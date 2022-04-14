Feed The World (FW) Tokenomics

Feed The World (FW) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Feed The World (FW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Feed The World (FW) Information

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Officiel hjemmeside:
https://app.feedtheworldinitiative.org
Hvidbog:
https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf

Feed The World (FW) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Feed The World (FW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Samlet udbud
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Cirkulerende forsyning
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Alle tiders Høj:
$ 0.00180687
$ 0.00180687$ 0.00180687
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00093723
$ 0.00093723$ 0.00093723

Feed The World (FW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Feed The World (FW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FW tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FW's tokenomics, kan du udforske FW tokens live-pris!

FW Prisprediktion

Vil du vide, hvor FW måske er på vej hen? Vores FW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.