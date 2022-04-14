FEDJA CAT (FEDJA) Tokenomics Få vigtig indsigt i FEDJA CAT (FEDJA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FEDJA CAT (FEDJA) Information The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm. Officiel hjemmeside: https://fedja.fun Køb FEDJA nu!

FEDJA CAT (FEDJA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FEDJA CAT (FEDJA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.08K $ 3.08K $ 3.08K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.08K $ 3.08K $ 3.08K Alle tiders Høj: $ 0.00116875 $ 0.00116875 $ 0.00116875 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FEDJA CAT (FEDJA) pris

FEDJA CAT (FEDJA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FEDJA CAT (FEDJA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEDJA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEDJA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEDJA's tokenomics, kan du udforske FEDJA tokens live-pris!

