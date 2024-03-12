FEATHER (FEA) Tokenomics Få vigtig indsigt i FEATHER (FEA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FEATHER (FEA) Information FEATHER is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Piece of the Sky", it's essential for crafting the Aircraft Toolbox, a crucial item in the game. Players can mint FEATHER within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, FEATHER can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today. Officiel hjemmeside: https://wemixplay.com/en/tokens/FEATHER

FEATHER (FEA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FEATHER (FEA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 369.86 $ 369.86 $ 369.86 Alle tiders Høj: $ 15.56 $ 15.56 $ 15.56 Alle tiders Lav: $ 0.02357623 $ 0.02357623 $ 0.02357623 Nuværende pris: $ 0.03717544 $ 0.03717544 $ 0.03717544 Få mere at vide om FEATHER (FEA) pris

FEATHER (FEA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FEATHER (FEA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEA's tokenomics, kan du udforske FEA tokens live-pris!

FEA Prisprediktion Vil du vide, hvor FEA måske er på vej hen? Vores FEA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

