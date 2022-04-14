FATE on SUI (FATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i FATE on SUI (FATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FATE on SUI (FATE) Information $FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection. Officiel hjemmeside: https://fateonsui.com/ Køb FATE nu!

FATE on SUI (FATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FATE on SUI (FATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.70K $ 2.70K $ 2.70K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.70K $ 2.70K $ 2.70K Alle tiders Høj: $ 0.00195217 $ 0.00195217 $ 0.00195217 Alle tiders Lav: $ 0.00000141 $ 0.00000141 $ 0.00000141 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FATE on SUI (FATE) pris

FATE on SUI (FATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FATE on SUI (FATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FATE's tokenomics, kan du udforske FATE tokens live-pris!

FATE Prisprediktion Vil du vide, hvor FATE måske er på vej hen? Vores FATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FATE Tokens prisprediktion nu!

