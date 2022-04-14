Fate Adventure (FA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fate Adventure (FA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fate Adventure (FA) Information Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders. Officiel hjemmeside: https://fagame.org/ Hvidbog: https://docs.fagame.org/ Køb FA nu!

Fate Adventure (FA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fate Adventure (FA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 436.93K $ 436.93K $ 436.93K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 855.86K $ 855.86K $ 855.86K Alle tiders Høj: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Alle tiders Lav: $ 0.075025 $ 0.075025 $ 0.075025 Nuværende pris: $ 0.085768 $ 0.085768 $ 0.085768 Få mere at vide om Fate Adventure (FA) pris

Fate Adventure (FA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fate Adventure (FA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FA's tokenomics, kan du udforske FA tokens live-pris!

