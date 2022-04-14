FatalismFTW Elons new character (FTW) Tokenomics Få vigtig indsigt i FatalismFTW Elons new character (FTW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FatalismFTW Elons new character (FTW) Information Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN! Officiel hjemmeside: https://fatalismonsol.com Køb FTW nu!

FatalismFTW Elons new character (FTW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FatalismFTW Elons new character (FTW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.69K $ 15.69K $ 15.69K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.69K $ 15.69K $ 15.69K Alle tiders Høj: $ 0.00187876 $ 0.00187876 $ 0.00187876 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FatalismFTW Elons new character (FTW) pris

FatalismFTW Elons new character (FTW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FatalismFTW Elons new character (FTW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTW's tokenomics, kan du udforske FTW tokens live-pris!

