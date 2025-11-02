FARTWORM (FARTWORM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000577 $ 0.00000577 $ 0.00000577 24H lav $ 0.00000584 $ 0.00000584 $ 0.00000584 24H høj 24H lav $ 0.00000577$ 0.00000577 $ 0.00000577 24H høj $ 0.00000584$ 0.00000584 $ 0.00000584 All Time High $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Laveste pris $ 0.00000569$ 0.00000569 $ 0.00000569 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.60% Prisændring (7D) -4.91% Prisændring (7D) -4.91%

FARTWORM (FARTWORM) realtidsprisen er $0.00000581. I løbet af de sidste 24 timer har FARTWORM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000577 og et højdepunkt på $ 0.00000584, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTWORMs højeste pris nogensinde er $ 0.000188, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000569.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTWORM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.60% i løbet af 24 timer og -4.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FARTWORM (FARTWORM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Cirkulationsforsyning 994.55M 994.55M 994.55M Samlet Udbud 994,549,912.767766 994,549,912.767766 994,549,912.767766

Den nuværende markedsværdi på FARTWORM er $ 5.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARTWORM er 994.55M, med et samlet udbud på 994549912.767766. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.78K.