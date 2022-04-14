Farting Unicorn (FU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Farting Unicorn (FU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Farting Unicorn (FU) Information Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU. Officiel hjemmeside: https://www.fartingunicorn.net/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1HMUYfrtMcTJJTBwu_A5WIVcAuZRChkbXiK-iB8s87Gg/edit?tab=t.0 Køb FU nu!

Farting Unicorn (FU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Farting Unicorn (FU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.44K $ 56.44K $ 56.44K Samlet udbud $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M Cirkulerende forsyning $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.44K $ 56.44K $ 56.44K Alle tiders Høj: $ 0.01017719 $ 0.01017719 $ 0.01017719 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Farting Unicorn (FU) pris

Farting Unicorn (FU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Farting Unicorn (FU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FU's tokenomics, kan du udforske FU tokens live-pris!

FU Prisprediktion Vil du vide, hvor FU måske er på vej hen? Vores FU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!