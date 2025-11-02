Farting Bonk (FONK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000526 $ 0.00000526 $ 0.00000526 24H lav $ 0.00000545 $ 0.00000545 $ 0.00000545 24H høj 24H lav $ 0.00000526$ 0.00000526 $ 0.00000526 24H høj $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 All Time High $ 0.000137$ 0.000137 $ 0.000137 Laveste pris $ 0.00000502$ 0.00000502 $ 0.00000502 Prisændring (1H) +0.31% Prisændring (1D) +2.95% Prisændring (7D) -2.82% Prisændring (7D) -2.82%

Farting Bonk (FONK) realtidsprisen er $0.00000545. I løbet af de sidste 24 timer har FONK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000526 og et højdepunkt på $ 0.00000545, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FONKs højeste pris nogensinde er $ 0.000137, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000502.

Når det gælder kortsigtet performance, FONK har ændret sig med +0.31% i løbet af den sidste time, +2.95% i løbet af 24 timer og -2.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Farting Bonk (FONK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Cirkulationsforsyning 999.33M 999.33M 999.33M Samlet Udbud 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

Den nuværende markedsværdi på Farting Bonk er $ 5.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FONK er 999.33M, med et samlet udbud på 999332194.633615. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.44K.