FARTHUB (FARTHUB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00007734$ 0.00007734 $ 0.00007734 Laveste pris $ 0.00000604$ 0.00000604 $ 0.00000604 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -4.47% Prisændring (7D) -4.47%

FARTHUB (FARTHUB) realtidsprisen er $0.00000651. I løbet af de sidste 24 timer har FARTHUB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTHUBs højeste pris nogensinde er $ 0.00007734, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000604.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTHUB har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -4.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FARTHUB (FARTHUB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Cirkulationsforsyning 999.12M 999.12M 999.12M Samlet Udbud 999,115,787.642471 999,115,787.642471 999,115,787.642471

Den nuværende markedsværdi på FARTHUB er $ 6.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARTHUB er 999.12M, med et samlet udbud på 999115787.642471. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.51K.