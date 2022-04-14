FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Information The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Samlet udbud $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Cirkulerende forsyning $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Alle tiders Høj: $ 0.00312922 $ 0.00312922 $ 0.00312922 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) pris

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLANA's tokenomics, kan du udforske SOLANA tokens live-pris!

SOLANA Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLANA måske er på vej hen? Vores SOLANA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

