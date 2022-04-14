FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i FARTGIRL (FARTGIRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FARTGIRL (FARTGIRL) Information FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit. Officiel hjemmeside: https://fartgirlcto.com/ Køb FARTGIRL nu!

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FARTGIRL (FARTGIRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Alle tiders Høj: $ 0.01226974 $ 0.01226974 $ 0.01226974 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00126912 $ 0.00126912 $ 0.00126912 Få mere at vide om FARTGIRL (FARTGIRL) pris

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FARTGIRL (FARTGIRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FARTGIRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FARTGIRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FARTGIRL's tokenomics, kan du udforske FARTGIRL tokens live-pris!

