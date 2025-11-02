FARTFUL (FARTFUL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.27% Prisændring (1D) +0.29% Prisændring (7D) +28.48% Prisændring (7D) +28.48%

FARTFUL (FARTFUL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FARTFUL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTFULs højeste pris nogensinde er $ 0.205794, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTFUL har ændret sig med +1.27% i løbet af den sidste time, +0.29% i løbet af 24 timer og +28.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FARTFUL (FARTFUL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 171.60K$ 171.60K $ 171.60K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 171.60K$ 171.60K $ 171.60K Cirkulationsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Samlet Udbud 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

Den nuværende markedsværdi på FARTFUL er $ 171.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARTFUL er 999.98M, med et samlet udbud på 999976713.483627. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 171.60K.