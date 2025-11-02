FARTCREDIT (FARTCREDIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0000442$ 0.0000442 $ 0.0000442 Laveste pris $ 0.00000531$ 0.00000531 $ 0.00000531 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.28% Prisændring (7D) -0.28%

FARTCREDIT (FARTCREDIT) realtidsprisen er $0.00000566. I løbet af de sidste 24 timer har FARTCREDIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTCREDITs højeste pris nogensinde er $ 0.0000442, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000531.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTCREDIT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FARTCREDIT (FARTCREDIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Cirkulationsforsyning 998.90M 998.90M 998.90M Samlet Udbud 998,900,979.586372 998,900,979.586372 998,900,979.586372

Den nuværende markedsværdi på FARTCREDIT er $ 5.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARTCREDIT er 998.90M, med et samlet udbud på 998900979.586372. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.66K.