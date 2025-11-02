FartcoinCRO Pris (PFFT)
+0.40%
+0.29%
-6.66%
-6.66%
FartcoinCRO (PFFT) realtidsprisen er $0.00001562. I løbet af de sidste 24 timer har PFFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001547 og et højdepunkt på $ 0.00001579, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PFFTs højeste pris nogensinde er $ 0.00009092, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001309.
Når det gælder kortsigtet performance, PFFT har ændret sig med +0.40% i løbet af den sidste time, +0.29% i løbet af 24 timer og -6.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på FartcoinCRO er $ 12.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PFFT er 818.87M, med et samlet udbud på 970000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.13K.
I løbet af i dag var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ -0.0000063579.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ -0.0000112276.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ -0.00002487833066075062.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.29%
|30 dage
|$ -0.0000063579
|-40.70%
|60 dage
|$ -0.0000112276
|-71.87%
|90 dage
|$ -0.00002487833066075062
|-61.43%
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
At forstå tokenomics for FartcoinCRO (PFFT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PFFT Tokens omfattende tokenomics nu!
