Den direkte FartcoinCRO pris i dag er 0.00001562 USD. Følg med i realtid PFFT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PFFT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PFFT

PFFT Prisinfo

Hvad er PFFT

PFFT Officiel hjemmeside

PFFT Tokenomics

PFFT Prisprognose

FartcoinCRO Logo

FartcoinCRO Pris (PFFT)

Ikke noteret

1 PFFT til USD direkte pris:

--
----
+0.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
FartcoinCRO (PFFT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:55:04 (UTC+8)

FartcoinCRO (PFFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001547
$ 0.00001547
24H lav
$ 0.00001579
$ 0.00001579
24H høj

$ 0.00001547
$ 0.00001547

$ 0.00001579
$ 0.00001579

$ 0.00009092
$ 0.00009092

$ 0.00001309
$ 0.00001309

+0.40%

+0.29%

-6.66%

-6.66%

FartcoinCRO (PFFT) realtidsprisen er $0.00001562. I løbet af de sidste 24 timer har PFFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001547 og et højdepunkt på $ 0.00001579, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PFFTs højeste pris nogensinde er $ 0.00009092, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001309.

Når det gælder kortsigtet performance, PFFT har ændret sig med +0.40% i løbet af den sidste time, +0.29% i løbet af 24 timer og -6.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Markedsinformation

$ 12.77K
$ 12.77K

--
--

$ 15.13K
$ 15.13K

818.87M
818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FartcoinCRO er $ 12.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PFFT er 818.87M, med et samlet udbud på 970000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.13K.

FartcoinCRO (PFFT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ -0.0000063579.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ -0.0000112276.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FartcoinCRO til USD $ -0.00002487833066075062.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.29%
30 dage$ -0.0000063579-40.70%
60 dage$ -0.0000112276-71.87%
90 dage$ -0.00002487833066075062-61.43%

Hvad er FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

FartcoinCRO (PFFT) Ressource

Officiel hjemmeside

FartcoinCRO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil FartcoinCRO (PFFT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine FartcoinCRO (PFFT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for FartcoinCRO.

Tjek FartcoinCRO prisprediktion nu!

PFFT til lokale valutaer

FartcoinCRO (PFFT) Tokenomics

At forstå tokenomics for FartcoinCRO (PFFT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PFFT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om FartcoinCRO (PFFT)

Hvor meget er FartcoinCRO (PFFT) værd i dag?
Den direkte PFFT pris i USD er 0.00001562 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PFFT til USD pris?
Den aktuelle pris på PFFTtil USD er $ 0.00001562. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af FartcoinCRO?
Markedsværdien for PFFT er $ 12.77K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PFFT?
Den cirkulerende forsyning af PFFT er 818.87M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PFFT?
PFFT opnåede en ATH-pris på 0.00009092 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PFFT?
PFFT så en ATL-pris på 0.00001309 USD.
Hvad er handelsvolumen for PFFT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PFFT er -- USD.
Bliver PFFT højere i år?
PFFT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PFFT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:55:04 (UTC+8)

FartcoinCRO (PFFT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,549.75

$3,902.23

$0.03025

$187.75

$1.0001

$110,549.75

$3,902.23

$187.75

$72.68

$19.232

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06871

$0.000000000000000000000016

$0.000316

$0.0023

$0.0034300

$0.00004864

