FartcoinCRO (PFFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00001547 24H høj $ 0.00001579 All Time High $ 0.00009092 Laveste pris $ 0.00001309 Prisændring (1H) +0.40% Prisændring (1D) +0.29% Prisændring (7D) -6.66%

FartcoinCRO (PFFT) realtidsprisen er $0.00001562. I løbet af de sidste 24 timer har PFFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001547 og et højdepunkt på $ 0.00001579, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PFFTs højeste pris nogensinde er $ 0.00009092, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001309.

Når det gælder kortsigtet performance, PFFT har ændret sig med +0.40% i løbet af den sidste time, +0.29% i løbet af 24 timer og -6.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FartcoinCRO (PFFT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.77K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.13K Cirkulationsforsyning 818.87M Samlet Udbud 970,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FartcoinCRO er $ 12.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PFFT er 818.87M, med et samlet udbud på 970000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.13K.