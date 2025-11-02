fartcoin killer (BUTTPLUG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00007402 $ 0.00007402 $ 0.00007402 24H lav $ 0.00008662 $ 0.00008662 $ 0.00008662 24H høj 24H lav $ 0.00007402$ 0.00007402 $ 0.00007402 24H høj $ 0.00008662$ 0.00008662 $ 0.00008662 All Time High $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 Laveste pris $ 0.00006128$ 0.00006128 $ 0.00006128 Prisændring (1H) +0.84% Prisændring (1D) -12.27% Prisændring (7D) -21.12% Prisændring (7D) -21.12%

fartcoin killer (BUTTPLUG) realtidsprisen er $0.00007559. I løbet af de sidste 24 timer har BUTTPLUG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007402 og et højdepunkt på $ 0.00008662, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUTTPLUGs højeste pris nogensinde er $ 0.00312277, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006128.

Når det gælder kortsigtet performance, BUTTPLUG har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, -12.27% i løbet af 24 timer og -21.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

fartcoin killer (BUTTPLUG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 75.11K$ 75.11K $ 75.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 75.11K$ 75.11K $ 75.11K Cirkulationsforsyning 999.43M 999.43M 999.43M Samlet Udbud 999,428,879.28324 999,428,879.28324 999,428,879.28324

Den nuværende markedsværdi på fartcoin killer er $ 75.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUTTPLUG er 999.43M, med et samlet udbud på 999428879.28324. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 75.11K.