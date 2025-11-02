Fartcoin Cash (FARTCASH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 24H lav $ 0.00000627 $ 0.00000627 $ 0.00000627 24H høj 24H lav $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 24H høj $ 0.00000627$ 0.00000627 $ 0.00000627 All Time High $ 0.00014261$ 0.00014261 $ 0.00014261 Laveste pris $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) +1.70% Prisændring (7D) +1.70%

Fartcoin Cash (FARTCASH) realtidsprisen er $0.00000626. I løbet af de sidste 24 timer har FARTCASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000622 og et højdepunkt på $ 0.00000627, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTCASHs højeste pris nogensinde er $ 0.00014261, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000057.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTCASH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og +1.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fartcoin Cash (FARTCASH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Cirkulationsforsyning 850.35M 850.35M 850.35M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Fartcoin Cash er $ 5.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARTCASH er 850.35M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.26K.