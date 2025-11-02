FartCoin (FART) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00434826 $ 0.00434826 $ 0.00434826 24H lav $ 0.00445217 $ 0.00445217 $ 0.00445217 24H høj 24H lav $ 0.00434826$ 0.00434826 $ 0.00434826 24H høj $ 0.00445217$ 0.00445217 $ 0.00445217 All Time High $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.59% Prisændring (1D) -2.24% Prisændring (7D) -30.35% Prisændring (7D) -30.35%

FartCoin (FART) realtidsprisen er $0.00435117. I løbet af de sidste 24 timer har FART handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00434826 og et højdepunkt på $ 0.00445217, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTs højeste pris nogensinde er $ 0.0192503, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FART har ændret sig med -0.59% i løbet af den sidste time, -2.24% i løbet af 24 timer og -30.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FartCoin (FART) Markedsinformation

Markedsværdi $ 302.06K$ 302.06K $ 302.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 302.06K$ 302.06K $ 302.06K Cirkulationsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Samlet Udbud 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Den nuværende markedsværdi på FartCoin er $ 302.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FART er 69.42M, med et samlet udbud på 69420000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 302.06K.