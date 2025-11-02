Fart Pig (FARTPIG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000494 $ 0.00000494 $ 0.00000494 24H lav $ 0.00000601 $ 0.00000601 $ 0.00000601 24H høj 24H lav $ 0.00000494$ 0.00000494 $ 0.00000494 24H høj $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 All Time High $ 0.00025735$ 0.00025735 $ 0.00025735 Laveste pris $ 0.00000458$ 0.00000458 $ 0.00000458 Prisændring (1H) +0.85% Prisændring (1D) -4.41% Prisændring (7D) +11.81% Prisændring (7D) +11.81%

Fart Pig (FARTPIG) realtidsprisen er $0.00000574. I løbet af de sidste 24 timer har FARTPIG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000494 og et højdepunkt på $ 0.00000601, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTPIGs højeste pris nogensinde er $ 0.00025735, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000458.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTPIG har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, -4.41% i løbet af 24 timer og +11.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fart Pig (FARTPIG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Volumen (24 timer) $ 867.65$ 867.65 $ 867.65 Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Cirkulationsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Samlet Udbud 999,947,964.746681 999,947,964.746681 999,947,964.746681

Den nuværende markedsværdi på Fart Pig er $ 5.74K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 867.65. Det cirkulerende forsyning af FARTPIG er 999.95M, med et samlet udbud på 999947964.746681. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.74K.