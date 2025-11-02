UdvekslingDEX+
Den direkte Fart Pig pris i dag er 0.00000574 USD. Følg med i realtid FARTPIG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FARTPIG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FARTPIG

FARTPIG Prisinfo

Hvad er FARTPIG

FARTPIG Whitepaper

FARTPIG Officiel hjemmeside

FARTPIG Tokenomics

FARTPIG Prisprognose

Fart Pig Logo

Fart Pig Pris (FARTPIG)

Ikke noteret

1 FARTPIG til USD direkte pris:

$0.00000574
$0.00000574$0.00000574
-4.40%1D
mexc
USD
Fart Pig (FARTPIG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:54:55 (UTC+8)

Fart Pig (FARTPIG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000494
$ 0.00000494$ 0.00000494
24H lav
$ 0.00000601
$ 0.00000601$ 0.00000601
24H høj

$ 0.00000494
$ 0.00000494$ 0.00000494

$ 0.00000601
$ 0.00000601$ 0.00000601

$ 0.00025735
$ 0.00025735$ 0.00025735

$ 0.00000458
$ 0.00000458$ 0.00000458

+0.85%

-4.41%

+11.81%

+11.81%

Fart Pig (FARTPIG) realtidsprisen er $0.00000574. I løbet af de sidste 24 timer har FARTPIG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000494 og et højdepunkt på $ 0.00000601, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTPIGs højeste pris nogensinde er $ 0.00025735, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000458.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTPIG har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, -4.41% i løbet af 24 timer og +11.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fart Pig (FARTPIG) Markedsinformation

$ 5.74K
$ 5.74K$ 5.74K

$ 867.65
$ 867.65$ 867.65

$ 5.74K
$ 5.74K$ 5.74K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,964.746681
999,947,964.746681 999,947,964.746681

Den nuværende markedsværdi på Fart Pig er $ 5.74K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 867.65. Det cirkulerende forsyning af FARTPIG er 999.95M, med et samlet udbud på 999947964.746681. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.74K.

Fart Pig (FARTPIG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Fart Pig til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Fart Pig til USD $ -0.0000003646.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Fart Pig til USD $ -0.0000011490.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Fart Pig til USD $ -0.000020413499962474414.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.41%
30 dage$ -0.0000003646-6.35%
60 dage$ -0.0000011490-20.01%
90 dage$ -0.000020413499962474414-78.05%

Hvad er Fart Pig (FARTPIG)

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Fart Pig (FARTPIG) Ressource

Fart Pig Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fart Pig (FARTPIG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fart Pig (FARTPIG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fart Pig.

Tjek Fart Pig prisprediktion nu!

FARTPIG til lokale valutaer

Fart Pig (FARTPIG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fart Pig (FARTPIG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FARTPIG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Fart Pig (FARTPIG)

Hvor meget er Fart Pig (FARTPIG) værd i dag?
Den direkte FARTPIG pris i USD er 0.00000574 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FARTPIG til USD pris?
Den aktuelle pris på FARTPIGtil USD er $ 0.00000574. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fart Pig?
Markedsværdien for FARTPIG er $ 5.74K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FARTPIG?
Den cirkulerende forsyning af FARTPIG er 999.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FARTPIG?
FARTPIG opnåede en ATH-pris på 0.00025735 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FARTPIG?
FARTPIG så en ATL-pris på 0.00000458 USD.
Hvad er handelsvolumen for FARTPIG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FARTPIG er $ 867.65 USD.
Bliver FARTPIG højere i år?
FARTPIG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FARTPIG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:54:55 (UTC+8)

Fart Pig (FARTPIG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

