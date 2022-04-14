Fart Of The United States (FOTUS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Fart Of The United States (FOTUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Fart Of The United States (FOTUS) Information

Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world.

At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.

https://fotus.live/

Fart Of The United States (FOTUS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fart Of The United States (FOTUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 19.89K
Samlet udbud
$ 998.17M
Cirkulerende forsyning
$ 998.17M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 19.89K
Alle tiders Høj:
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Fart Of The United States (FOTUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Fart Of The United States (FOTUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FOTUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FOTUS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FOTUS's tokenomics, kan du udforske FOTUS tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

