Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fart Accelerationism (F/ACC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fart Accelerationism (F/ACC) Information There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Officiel hjemmeside: https://facc.gg Køb F/ACC nu!

Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fart Accelerationism (F/ACC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.28K $ 13.28K $ 13.28K Samlet udbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerende forsyning $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.28K $ 13.28K $ 13.28K Alle tiders Høj: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fart Accelerationism (F/ACC) pris

Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fart Accelerationism (F/ACC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal F/ACC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange F/ACC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår F/ACC's tokenomics, kan du udforske F/ACC tokens live-pris!

F/ACC Prisprediktion Vil du vide, hvor F/ACC måske er på vej hen? Vores F/ACC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se F/ACC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!