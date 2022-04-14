FaraLand (FARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i FaraLand (FARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FaraLand (FARA) Information Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles Officiel hjemmeside: https://faraland.io/ Køb FARA nu!

FaraLand (FARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FaraLand (FARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 158.60K $ 158.60K $ 158.60K Samlet udbud $ 71.00M $ 71.00M $ 71.00M Cirkulerende forsyning $ 42.60M $ 42.60M $ 42.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 264.34K $ 264.34K $ 264.34K Alle tiders Høj: $ 6.14 $ 6.14 $ 6.14 Alle tiders Lav: $ 0.00260311 $ 0.00260311 $ 0.00260311 Nuværende pris: $ 0.00372305 $ 0.00372305 $ 0.00372305 Få mere at vide om FaraLand (FARA) pris

FaraLand (FARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FaraLand (FARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FARA's tokenomics, kan du udforske FARA tokens live-pris!

FARA Prisprediktion Vil du vide, hvor FARA måske er på vej hen? Vores FARA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FARA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!