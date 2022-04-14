Fame MMA (FAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fame MMA (FAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fame MMA (FAME) Information FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Officiel hjemmeside: https://famemma.io/en Køb FAME nu!

Fame MMA (FAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fame MMA (FAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 105.21K $ 105.21K $ 105.21K Samlet udbud $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Cirkulerende forsyning $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.21K $ 105.21K $ 105.21K Alle tiders Høj: $ 0.550455 $ 0.550455 $ 0.550455 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fame MMA (FAME) pris

Fame MMA (FAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fame MMA (FAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAME's tokenomics, kan du udforske FAME tokens live-pris!

