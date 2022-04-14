Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fallen Knight (KNIGHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fallen Knight (KNIGHT) Information Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm? Officiel hjemmeside: https://fallenknight.xyz Køb KNIGHT nu!

Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fallen Knight (KNIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K Samlet udbud $ 949.04M $ 949.04M $ 949.04M Cirkulerende forsyning $ 949.04M $ 949.04M $ 949.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fallen Knight (KNIGHT) pris

Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fallen Knight (KNIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNIGHT's tokenomics, kan du udforske KNIGHT tokens live-pris!

