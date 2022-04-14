FalconsInu (FALCON) Tokenomics Få vigtig indsigt i FalconsInu (FALCON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FalconsInu (FALCON) Information Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. Officiel hjemmeside: https://www.falconsinu.com Hvidbog: https://docsend.com/view/4jbedsn2dpmebqji Køb FALCON nu!

FalconsInu (FALCON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FalconsInu (FALCON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 104.17K $ 104.17K $ 104.17K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.17K $ 104.17K $ 104.17K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026023 $ 0.00026023 $ 0.00026023 Få mere at vide om FalconsInu (FALCON) pris

FalconsInu (FALCON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FalconsInu (FALCON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FALCON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FALCON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FALCON's tokenomics, kan du udforske FALCON tokens live-pris!

