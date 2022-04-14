Fabric (FAB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fabric (FAB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fabric (FAB) Information In a nutshell, FABRIC is a synthetic asset issuance protocol built on Solana. All synthetic assets are collateralized by FAB tokens and other supported collateral tokens. These must be locked in a collateral pool to enable the issuance of synthetic assets, known as SPL Synthetics. ‌ Users directly interact with the FABRIC protocol, requiring no counterparties and avoiding common issues experienced on exchanges such as liquidity or slippage issues. Once minted, users can trade these SPL Synthetics on the Serum DEX. Officiel hjemmeside: https://fsynth.io/ Køb FAB nu!

Fabric (FAB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fabric (FAB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 113.18 $ 113.18 $ 113.18 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 134.86M $ 134.86M $ 134.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 419.60 $ 419.60 $ 419.60 Alle tiders Høj: $ 0.426348 $ 0.426348 $ 0.426348 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fabric (FAB) pris

Fabric (FAB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fabric (FAB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAB's tokenomics, kan du udforske FAB tokens live-pris!

FAB Prisprediktion Vil du vide, hvor FAB måske er på vej hen? Vores FAB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

