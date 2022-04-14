Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fable Of The Dragon (TYRANT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fable Of The Dragon (TYRANT) Information $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. Officiel hjemmeside: https://fableofthedragon.com/ Køb TYRANT nu!

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fable Of The Dragon (TYRANT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 426.47K Samlet udbud $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 426.47K Alle tiders Høj: $ 0.965567 Alle tiders Lav: $ 0.00326539 Nuværende pris: $ 0.04264317

Fable Of The Dragon (TYRANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fable Of The Dragon (TYRANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYRANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYRANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYRANT's tokenomics, kan du udforske TYRANT tokens live-pris!

