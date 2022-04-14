EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i EZ1 TOKEN (EZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EZ1 TOKEN (EZ) Information Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Officiel hjemmeside: https://ez1.dev/ Hvidbog: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs Køb EZ nu!

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EZ1 TOKEN (EZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Samlet udbud $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Cirkulerende forsyning $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Alle tiders Høj: $ 0.00531486 $ 0.00531486 $ 0.00531486 Alle tiders Lav: $ 0.00025876 $ 0.00025876 $ 0.00025876 Nuværende pris: $ 0.00180644 $ 0.00180644 $ 0.00180644 Få mere at vide om EZ1 TOKEN (EZ) pris

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EZ1 TOKEN (EZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EZ's tokenomics, kan du udforske EZ tokens live-pris!

EZ Prisprediktion Vil du vide, hvor EZ måske er på vej hen? Vores EZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!