EyzoAI (EYZ) Information EyzoAI is an advanced blockchain intelligence platform that aims to fundamentally change how investors obtain and utilize crucial, condensed information earlier for trading in the crypto market. Powered by Artificial General Intelligence (AGI), we transform information into deeper knowledge, enhancing your connections and insights to turn complex data into well-informed decisions. As the first platform of its kind, EyzoAI sets itself apart from other platforms by providing a complete view of the market, absorbing massive amounts of data, and using AGI to filter it for our users. Officiel hjemmeside: https://eyzoai.io/ Køb EYZ nu!

EyzoAI (EYZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EyzoAI (EYZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16,45K $ 16,45K $ 16,45K Samlet udbud $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Cirkulerende forsyning $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16,45K $ 16,45K $ 16,45K Alle tiders Høj: $ 0,0186933 $ 0,0186933 $ 0,0186933 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00016447 $ 0,00016447 $ 0,00016447 Få mere at vide om EyzoAI (EYZ) pris

EyzoAI (EYZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EyzoAI (EYZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EYZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EYZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EYZ's tokenomics, kan du udforske EYZ tokens live-pris!

