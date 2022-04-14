Eye Future by Virtuals (EYE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eye Future by Virtuals (EYE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eye Future by Virtuals (EYE) Information Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors. Officiel hjemmeside: https://eyefuture.org/ Køb EYE nu!

Eye Future by Virtuals (EYE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eye Future by Virtuals (EYE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.51K $ 39.51K $ 39.51K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.51K $ 39.51K $ 39.51K Alle tiders Høj: $ 0.00523552 $ 0.00523552 $ 0.00523552 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eye Future by Virtuals (EYE) pris

Eye Future by Virtuals (EYE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eye Future by Virtuals (EYE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EYE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EYE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EYE's tokenomics, kan du udforske EYE tokens live-pris!

EYE Prisprediktion Vil du vide, hvor EYE måske er på vej hen? Vores EYE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EYE Tokens prisprediktion nu!

