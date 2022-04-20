Eyare (EYARE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eyare (EYARE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eyare (EYARE) Information $Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world. Officiel hjemmeside: https://eyare.xyz Køb EYARE nu!

Eyare (EYARE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eyare (EYARE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Samlet udbud $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M Cirkulerende forsyning $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Alle tiders Høj: $ 0.00252987 $ 0.00252987 $ 0.00252987 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eyare (EYARE) pris

Eyare (EYARE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eyare (EYARE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EYARE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EYARE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EYARE's tokenomics, kan du udforske EYARE tokens live-pris!

