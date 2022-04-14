Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Extreme Accelerationism (X/ACC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Extreme Accelerationism (X/ACC) Information Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Officiel hjemmeside: https://xacc.us/ Køb X/ACC nu!

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Extreme Accelerationism (X/ACC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.93K Samlet udbud $ 999.18M Cirkulerende forsyning $ 999.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.93K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Extreme Accelerationism (X/ACC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal X/ACC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange X/ACC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår X/ACC's tokenomics, kan du udforske X/ACC tokens live-pris!

