Exodus AI (EXO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Exodus AI (EXO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Exodus AI (EXO) Information AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods. Officiel hjemmeside: https://exodusprotocol.ai/ Køb EXO nu!

Exodus AI (EXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Exodus AI (EXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.47K Samlet udbud $ 988.99M Cirkulerende forsyning $ 988.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.47K Alle tiders Høj: $ 0.00724976 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Exodus AI (EXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Exodus AI (EXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXO's tokenomics, kan du udforske EXO tokens live-pris!

