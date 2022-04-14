EXMO Coin (EXM) Tokenomics Få vigtig indsigt i EXMO Coin (EXM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EXMO Coin (EXM) Information EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Officiel hjemmeside: http://exmo-coin.exmo.com Køb EXM nu!

EXMO Coin (EXM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EXMO Coin (EXM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 453.26K $ 453.26K $ 453.26K Samlet udbud $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Cirkulerende forsyning $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Alle tiders Høj: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Alle tiders Lav: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Nuværende pris: $ 0.00666561 $ 0.00666561 $ 0.00666561 Få mere at vide om EXMO Coin (EXM) pris

EXMO Coin (EXM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EXMO Coin (EXM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXM's tokenomics, kan du udforske EXM tokens live-pris!

