ExchangeCoin (EXCC) Tokenomics Få vigtig indsigt i ExchangeCoin (EXCC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ExchangeCoin (EXCC) Information TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Officiel hjemmeside: https://excc.co Hvidbog: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Køb EXCC nu!

ExchangeCoin (EXCC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ExchangeCoin (EXCC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 909.86K $ 909.86K $ 909.86K Samlet udbud $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Cirkulerende forsyning $ 30.53M $ 30.53M $ 30.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 953.59K $ 953.59K $ 953.59K Alle tiders Høj: $ 0.259997 $ 0.259997 $ 0.259997 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02979966 $ 0.02979966 $ 0.02979966 Få mere at vide om ExchangeCoin (EXCC) pris

ExchangeCoin (EXCC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ExchangeCoin (EXCC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXCC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXCC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXCC's tokenomics, kan du udforske EXCC tokens live-pris!

EXCC Prisprediktion Vil du vide, hvor EXCC måske er på vej hen? Vores EXCC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXCC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!