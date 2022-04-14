ExchangeArt (ART) Tokenomics Få vigtig indsigt i ExchangeArt (ART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ExchangeArt (ART) Information ExchangeArt is the largest on-chain art marketplace. Launched during October 2021 in Solana, it grew to over 27,000 Artists and 50,000 Collectors with over 350,000 Artworks sold and $28M in art sales. During 2023 it was the first art marketplace to go cross-chain after adding Ethereum support. It has sponsored Solana Hacker Houses around the world for the past 2 years, and hosted live exhibitions in over 15 cities in 3 different continents. Officiel hjemmeside: https://exchange.art/ Hvidbog: https://blog.exchange.art/art-faq

ExchangeArt (ART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ExchangeArt (ART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.00706845 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00148569

ExchangeArt (ART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ExchangeArt (ART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ART's tokenomics, kan du udforske ART tokens live-pris!

