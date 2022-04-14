Exchange Token Plus (EXTO+) Tokenomics Få vigtig indsigt i Exchange Token Plus (EXTO+), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Exchange Token Plus (EXTO+) Information EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in. Officiel hjemmeside: https://extoworld.io Hvidbog: https://extoworld.io/assets/whitepaper/EXTO_Whitepaper_en.pdf Køb EXTO+ nu!

Exchange Token Plus (EXTO+) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Exchange Token Plus (EXTO+), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.04M $ 104.04M $ 104.04M Alle tiders Høj: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Alle tiders Lav: $ 0.087331 $ 0.087331 $ 0.087331 Nuværende pris: $ 0.104038 $ 0.104038 $ 0.104038 Få mere at vide om Exchange Token Plus (EXTO+) pris

Exchange Token Plus (EXTO+) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Exchange Token Plus (EXTO+) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXTO+ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXTO+ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXTO+'s tokenomics, kan du udforske EXTO+ tokens live-pris!

