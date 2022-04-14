Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Exactly USD Coin (EXAUSDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Exactly USD Coin (EXAUSDC) Information Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool. Officiel hjemmeside: https://exact.ly/ Køb EXAUSDC nu!

Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Exactly USD Coin (EXAUSDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Alle tiders Høj: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Alle tiders Lav: $ 0.99973 $ 0.99973 $ 0.99973 Nuværende pris: $ 0.999873 $ 0.999873 $ 0.999873 Få mere at vide om Exactly USD Coin (EXAUSDC) pris

Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Exactly USD Coin (EXAUSDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXAUSDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXAUSDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXAUSDC's tokenomics, kan du udforske EXAUSDC tokens live-pris!

EXAUSDC Prisprediktion Vil du vide, hvor EXAUSDC måske er på vej hen? Vores EXAUSDC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXAUSDC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!